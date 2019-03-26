Захарова назвала признание Голан израильскими возможной предтечей «сделки века»

Признание США Голанских высот израильской территорией может быть предтечей продвигаемой США «сделки века» по ближневосточному урегулированию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы пока только начинаем получать реакцию Евросоюза, который пребывает в некотором шоке от того, что их партнеры по НАТО творят с международным правом и непосредственно в регионе, ведь мы же еще не приступили к обсуждению главного сюрприза – той самой «сделки века», которую нам обещает Вашингтон. Возможно, это предтеча того самого сюрприза, который всем нам обещан», – сказала Захарова в эфире канала «Россия-1», передает ТАСС.

США готовят план ближневосточного урегулирования под названием «сделка века» с начала президентского срока Дональда Трампа, однако до сих пор немного известно о его подробностях.