В центре Москвы задержали двух граждан Великобритании

На Чистых прудах в Москве в субботу задержали двух преподавателей английского языка, являющихся гражданами Великобритании, у них обнаружили наркотики, сообщил информированный источник.

«Заметив приближающихся полицейских, они выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу», – передает слова источника «Интерфакс».