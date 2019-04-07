Геращенко потребовала осудить Зеленского из-за высказываний в «Слуге народа»

Вице-спикер Верховной рады Ирины Геращенко заявила, что в отношении кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского нужно возбудить уголовное дело за использование слов «дебилы», «олигофрены» и «дауны» в оскорбительном контексте в фильме «Слуга народа».

«Родители детей с инвалидностью обратились к нему с призывом: извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с физическими недостатками, над которыми он и его квартальцы постоянно издеваются. В фильме «Слуга народа – 3», сопродюсером и Голобородько которого является Зеленский, в оскорбительном контексте употреблено слова «дебилы», «олигофрены» и «дауны», – написала она в своем Facebook.

Она заявила, что такие шутки «невозможны в цивилизованном обществе». Перед этим Геращенко давала ему 24 часа на извинения, но ни сам Зеленский, ни его штаб, ни его студия никак на это не отреагировали.

«Язык ненависти, дискриминация отбрасывает нас от ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов является уважение прав человека, толерантность», – заявила она.

В связи с этим Геращенко подготовила ряд запросов: к уполномоченному по правам человека на Украине Людмиле Денисовой с требованием дать «немедленную публичную оценку нарушениям прав человека, разжиганию вражды и ненависти кандидатом Зеленским в фильмах с его участием»; от Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания потребовала дать оценку трансляции с признаками дискриминациии. От МВД и министра Арсена Авакова потребовала возбудить уголовное дело по факту дискриминации Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды. Также запросы направлены в минюст Украины и в министерство информации.

«Попутно напомню, что слова «даун», «дебил», «олигофрения» является или диагнозами, или частями диагнозов людей с инвалидностью. И применять их по отношению к человеку может только врач», – заявила она.

Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Во второй тур вышли Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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