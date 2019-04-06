Украинский суд признал незаконным переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

В своем Facebook Новинский подчеркнул, что это решение суда стало знаковым событием в новейшей истории Украины. «Впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью», – рассказал он.

По информации депутата Рады, суд постановил признать действия спикера украинского парламента противоправными, удовлетворив иск депутата фракции «Оппозиционный блок» Александра Долженкова. «Речь идет о принятии Радой законопроекта «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозные организации», – напомнил Новинский.

Депутат подчеркнул, что УПЦ насильственно попытались переименовать в «Русскую церковь на Украине», игнорируя при этом конституционные нормы, мнение прихожан, а также позицию самой церкви.

«Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата», – отметил Новинский.

Официальное заявление суда пока не опубликовано.

В РПЦ ранее заявляли, что намерение украинских властей лишить Украинскую православную церковь своего канонического названия расценивается как грубое нарушение принципа невмешательства государства в жизнь религиозных общин, закрепленного в конституции Украины.

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