РПЦ обвинила власти Украины в нарушении конституции

Русская православная церковь расценила намерение Киева лишить Украинскую православную церковь своего канонического названия как грубое нарушение принципа невмешательства государства в жизнь религиозных общин, закрепленного в конституции Украины, заявили в РПЦ по итогам заседания Священного синода.

Священный синод Русской православной церкви решил засвидетельствовать глубокую озабоченность в связи со вступлением в силу дискриминационного закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», на основании которого светские политики намерены добиваться лишения Украинской православной церкви ее канонического и законного наименования, передает ТАСС.

«Расценить это законодательное деяние как грубое нарушение принципа невмешательства государства во внутренние дела религиозных общин, закрепленного в Конституции Украины», – отмечается в сообщении синода РПЦ.

Напомним, в четверг на Украине вступил в силу закон о переименовании УПЦ, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия.

Экспертное управление Рады заявило, что этот закон нарушает конституцию Украины. Вопреки этому президент Украины Петр Порошенко подписал закон о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Газета ВЗГЛЯД предупреждала, к чему приведет переименование УПЦ.