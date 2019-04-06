Климкина высмеяли за попытки оправдать проигрыш Киева в ВТО

Интернет-пользователи высмеяли министра иностранных дел Украины Павла Климкина после попыток оправдать проигрыш Киева во Всемирной торговой организации в рамках спора с Москвой по транзиту товаров.

Климкин заявил, что ВТО не поддержала позицию Киева из-за отказа представителей Украины в организации следовать советам возглавляемого им внешнеполитического ведомства. «Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», – написал украинский министр в Twitter.

В Сети заявление Климкина восприняли скептически. Многие подчеркивают, что украинский МИД, как и другие министерства и ведомства этой страны, не продемонстрировал никаких успехов.

«Да знает весь мир его советы – помогите, американцы, нас транзита лишают очередного», – отметил @jimbim777.

«Есть великие тактики, есть великие стратеги... А этот два в одном – величайший тактико-стратег», – сыронизировал Виталий Шаим.

«Климкин просто клоун! То об оккупации Россией, то это...» – пишет Леонид Максимов.

Другие комментаторы отметили изворотливость Климкина и раскритиковали его за попытку выставить себя в лучшем виде.

«Чугункин – крупный спец во всех областях, как я погляжу. И дипломат, и в торговле дока, да еще и в международных судах специалист! Даром что он московский Физтех закончил. Вот только кроме него об этих «талантах» никто не знает», – отметил Артем Луценко.

«Ну а как же, где какие-то незначительные успехи, это все Павлуша лично, а как миллиардные потери, он, конечно, не при делах», – пишет @lavvtoroy.

«Давить надо было не на экономическую немочь, а на политическую жалость. А в этом Климкин и Ко – Копперфильды местечкового масштаба», – пишет @_Flagman_.

В пятницу стало известно, что Украина проиграла торговый спор с Россией во Всемирной торговой организации по делу о транзитных перевозках украинских товаров. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что решение третейской группы ВТО добавляет веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий.

Напомним, с 1 января 2016 года был установлен особый порядок ввоза в Казахстан и Киргизию украинских товаров, следующих транзитом через территорию России. По оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию коснулись введенные Россией ограничения. Осенью того же года Киев обратился в ВТО.