Орешкин рассказал о значении победы России над Украиной в ВТО

Решение третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) признать необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров добавляет веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми», – передает ТАСС слова министра.

«Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы», – пояснил он.

В пятницу стало известно, что Украина проиграла торговый спор с Россией во Всемирной торговой организации по делу о транзитных перевозках украинских товаров.

Напомним, с 1 января 2016 года был установлен особый порядок ввоза в Казахстан и Киргизию украинских товаров, следующих транзитом через территорию России. По оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию коснулись введенные Россией ограничения. Осенью того же года Киев обратился в ВТО.