Умер экс-директор ФСБ Николай Ковалев

Депутат Госдумы от Орловской области, экс-директор ФСБ России Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни, сообщил источник в Государственной думе.

По словам источника, «Николай Дмитриевич Ковалев скончался после продолжительной болезни», передает ТАСС.

«Скорбим вместе с его близкими», – сказал источник.

Ковалев родился 6 августа 1949 года в Москве. В 1972 году – окончил МИЭМ (Московский институт электроники и математики). После учебы работал инженером в Конструкторском бюро полупроводникового машиностроения.

С 1974 года состоял на службе в органах госбезопасности.

Начинал службу с должности младшего оперуполномоченного Первомайского райотдела Управления КГБ СССР по Москве и Московской области.

Дважды принимал участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента Вооруженных Сил СССР (ОКСВА) в Афганистане.

С 1990 года – заместитель начальника Московского управления ФСК России.

С 1994 года – заместитель директора ФСК России.

Указом Президента России от 20 июня 1996 года № 965 был назначен исполняющим обязанности директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации. С 9 июля 1996 года по 25 июля 1998 года – директор ФСБ России.

С 1999 года – депутат Государственной Думы от Орловской области, в Госдуме третьего созыва был заместителем председателя комитета по безопасности, председателем Комиссии по борьбе с коррупцией, в Госдуме четвертого созыва и пятого созывов (с 2004 года) возглавлял Комитет по делам ветеранов.

До последнего времени был членом Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, председателем Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, руководителем делегации Государственной Думы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Был членом фракции «Единая Россия», председателем экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России».