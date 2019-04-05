Стало известно, как пациентке психбольницы удалось проскочить в самолет без билета

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5 апреля, пятница | Последнее обновление — 21:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В США запущены мобильные сети 5G
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот
Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США
Что нужно исправить в новом Ил-112В
«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
В России есть свои Зеленские и Трампы
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
Молодёжь хочет уехать? Все не уедут!
Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда даёт дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка
Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
Обсуждение: 191 комментарий
Лучшие шутки Владимира Зеленского
Обсуждение: 6 комментариев
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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