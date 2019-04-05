Стало известно, как пациентке психбольницы удалось проскочить в самолет без билета

Сбежавшая из психбольницы Уфы женщина несколько дней «готовилась» к полету без билета; в момент, когда она проходила вместе с экипажем, ее не заметили из-за маленького роста, рассказал источник в правоохранительных органах Башкирии.

Источник РИА «Новости» сообщил, что при тщательном изучении видеозаписей камер наблюдения аэропорта выяснилось, что женщина, впервые попробовав пройти досмотр, была выведена за пределы здания. Затем она долго наблюдала за тем, как пассажиры проходят досмотр.

По словам источника, женщина очень маленького роста и могла быть не замечена сотрудниками авиакомпании по этой причине. «Предварительно установлено, что она прошла по коридору экипажа вместе с пилотами и стюардами», – сообщил он.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Женщину поместили в психоневрологический диспансер под Уфой.

Ранее сообщалось, что в Уфе женщина едва не улетела в Москву, не имея билета и паспорта.