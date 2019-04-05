Назван самый вредный русский суп

Самым вредным супом в России признана солянка, поскольку в ней слишком много жира и соли.

По словам диетолога клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елены Ливанцовой, калорийность солянки увеличивается из-за сочетаемых в ней нескольких видов мяса, пишет РИА Новости.

Кроме того, в бульон добавляются соленые огурцы и копчености, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и ожирением стоит избегать этого блюда.

Она подчеркнула, что первые блюда калорийны из-за жирности мяса. Более того, в бульон могут попасть вредные вещества, если животных кормили антибиотиками или гормонами.

Стоит относиться с осторожностью также к грибному бульону, который стимулирует работу кишечника и вреден для людей с болезнями желудка, считает врач-гастроэнтеролог той же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко.

Эксперты сходятся в мнении, что самыми полезными являются овощные супы: это оптимальный источник питательных веществ. Употреблять супы лучше каждый день на обед.

«В целом, суп не то что желателен – а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым», – заключил гастроэнтеролог.

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