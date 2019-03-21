Названы самые качественные российские продукты

АНО «Российская система качества» выявила самые полезные продукты российских производителей.

Согласно исследованиям, в 95% отечественных соков и морсов не было обнаружено никаких добавок или консервантов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

По словам руководителя организации, абсолютным «натурпродуктом» очень высокого качества в России является растительное масло, поэтому страна может стать одним из мировых лидеров по его экспорту. Также Роскачество отметило высокий уровень качества некоторых молочных продуктов.

Кроме того, Протасов сообщил о низком содержании антибиотиков в продукции отечественных производителей. Так, в курином мясе отклонения от нормы обнаружили в менее чем 10%, в меде – в 21% исследованных образцов.

Глава Роскачества сообщил, что сейчас разрабатываются стандарты, сводящие наличие антибиотиков в продуктах к минимуму.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать куриные яйца, и сообщили о проблемах в хлебобулочной отрасли.