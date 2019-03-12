Роскачество рассказало о проблемах с хлебом

Роскачество совместно с Минпромторгом решили изучить рынок «полезного» хлеба и разрешить проблемы этой отрасли.

В ведомстве заявили о некоторых проблемах хлебобулочной отрасли и решили провести исследование. В рамках него планируется не только оценить качество продукта, но и разработать навигатор по выбору «здорового» хлеба для потребителей.

«Хлеб – это один из основных товаров потребительской корзины жителей страны. Одновременно с этим среди населения растет спрос на продукцию диетического назначения, богатую макро- и микронутриентами. Поэтому в ближайшие несколько лет нам предстоит обеспечить рынок полезными продуктами. Соответствующая стратегическая задача стоит на государственном уровне», – заявил статс-секретарь заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Актуальность исследования в Роскачестве объяснили и недостатком информированности потребителей о свойствах продукта и снижением потребления хлеба и хлебобулочных изделий. Так, за последние десять лет оно сократилось с 66 до 49 кг на человека в год.

«Исследование хлеба пройдет по трем направлениям – на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества», – сообщили в ведомстве.

Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, изучат влажность и количество клейковины. Также специалисты проанализируют состав продукта и его соответствие данным на упаковке. Особое внимание уделят маркировкам «без муки и дрожжей» и другим.

Также исследование должно помочь наладить правовое регулирование данного сектора рынка и создать единую классификацию хлеба.

«Совместно с отраслевым сообществом мы сможем разработать прозрачную классификацию таких полезных продуктов, а также предложим для данного сегмента необходимую нормативную базу. Создание детальных идентификационных признаков цельнозернового, злакового хлеба позволит сделать выбор прозрачнее для потребителя, и оградит добросовестных участников рынка от недобросовестной конкуренции», – сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

По мнению экспертов, создание общей классификации поможет потребителям выбрать необходимый продукт, соответствующий их запросам. Так как сейчас маркировки «витаминизированный», «энергия здоровья», «живое зерно», «на зернах, без муки» не всегда отражают реальные характеристики продукта.

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