Роскачество дало советы по выбору шоколада

Роскачество рассказало, как выбрать вкусный, натуральный и полезный шоколад, а также какое количество этого продукта можно употреблять без вреда для здоровья.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «масло какао содержит много необходимых человеку химических элементов, среди которых триглицериды, бета-каротин, аминокислоты, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, РР». Продукты из него «богаты калием, кальцием, магнием, цинком, селеном, медью, марганцем, железом, серой, йодом, фосфором, натрием».

Благодаря своему составу шоколад стимулирует выработку эндорфинов и поддерживает мозговую активность.

Однако «важно соблюдать меру: диетологи советуют съедать не больше 30 граммов молочного шоколада в сутки – это обусловлено большим количеством сахара и жира в продукте».

Эксперты подчеркивают, что идеальный шоколад должен состоять из какао-масла, какао тертого и сахара. В состав также может входить «лецитин, ванилин и сухое молоко». Специалисты подчеркивают: «Чем меньше ингредиентов, тем лучше».

Некоторые производители для удешевления производства подменяют компоненты, полученные из какао-бобов, более дешевыми растительными жирами. Маркировка, помимо состава, должна включать наименование продукта и информацию об изготовителе (включая страну и адрес производства).

Кроме того, на этикетке должна быть указана масса нетто, информация о пищевых добавках (ароматизаторы, биологически активные добавки) и пищевая ценность в 100 граммах или в порции продукта.

Поверхность шоколада должна быть твердой, структура однородной – «даже если в шоколаде есть добавки, они должны быть равномерно распределены по всей плитке».

Если появился белый налет на шоколаде – это говорит о возможном неправильном хранении продукта, но «бояться его точно не нужно – он совершенно безвреден». Отмечается, что «шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом».

Ранее Роскачество дало советы по выбору коньяка.