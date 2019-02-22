Роскачество дало советы по выбору коньяка

Роскачество дало рекомендации, как не прогадать с выбором алкогольного напитка: в частности, надо будет изучить этикетку и цену.

Этикетку надо проверять на пример неточностей и ошибок. «Стоит обратить внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке: от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя», – сообщают эксперты Роскачества. Годы выдержки должны соотноситься с названием и числом звездочек.

По оценкам экспертов, МРЦ на российский коньяк, с учетом акцизов и технологии производства, должна составлять не менее 450 рублей», – отмечают в ведомстве. Однако за одну и ту же сумму можно приобрести в итоге как качественный, так и не очень напиток. Но более низкая цена должна настораживать.

«О выдержке напитка говорят его вязкость и цвет. На стенках бокала напиток оставляет хорошо видные потеки – «ножки». Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше», – добавляет Роскачество.

Кроме этого, даны рекомендации и по употреблению спиртного напитка. Залпом его пить не стоит, первый глоток должен быть маленьким. Разливать лучше в тюльпановидные бокалы или специальные коньячные. В качестве «пищевого сопровождения» выделяются кофе, шоколад и лимон.

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