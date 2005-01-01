Роскачество дало советы по выбору подарков на 23 февраля

Роскачество выпустило рекомендацию, что и какого качества лучше всего дарить мужчине на День защитника Отечества.

Ведомство обращает внимание не только на оригинальность, но и на качество подарка, передает портал «Экономика сегодня».

Так, мужские носки должны содержать максимум натуральных материалов типа хлопка, так как это способствует воздухообмену. Преобладание синтетики может спровоцировать аллергию и повышенное потоотделение.

Что касается второго по популярности подарка – мужских трусов, важно обращать внимание на пошив. Строчка должна быть равномерной и без пропусков, предпочтительно высокое содержание хлопка, вискозы или поливискозы.

При выборе классической рубашки важно учитывать ее прочность, чтобы при резком движении она не рвалась. В Роскачестве также советуют присмотреться к различным гаджетам: например, хорошим подарком может стать электрическая зубная щетка.

Что касается смартфона для самых близких, то здесь ведомство рекомендует Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS, по итогам экспертизы показавшие лучшие результаты.

Ранее Роскачество дало советы по выбору утюга для хозяйства.