Роскачество дало советы по выбору яиц

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать качественные яйца, от чего зависит цвет продукта и как его хранить.

При выборе яиц специалисты советуют в первую очередь посмотреть на срок изготовления. «В обязательном порядке он должен быть указан на упаковке. Чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше», – сообщает Роскачество.

Место хранения продукта должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. «Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно», – отметили в ведомстве.

Также сотрудники Роскачества рекомендуют мыть яйца с мылом под теплой проточной водой. «Мойте руки, даже если вы просто прикасались к яйцу. Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – бактерия сальмонелла», – сообщают в организации.

При выборе яиц надо обратить внимание и на производителя, следуя принципу: кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше. Это говорит о том, что «яйцо меньше тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка».

Сотрудники ведомства также отметили, в магазинах встречаются яйца с различными формулировками на этикетках: «с йодом», «деревенские», «с витамином А и каротиноидами», «фитнес» – яйца с селеном, «витаминные» яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Диетологи не имеют точных данных о пользе этих продуктов, так как у каждого человека должен быть свой рацион питания в зависимости от недостатка или избытка конкретного элемента в организме.

«Многие производители также маркируют свою продукцию фразой «яркий желток». В целом цвет желтка зависит от того, чем несушка питалась. Обычно насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый», – добавили эксперты.

Что касается цвета яиц, то в Роскачестве сказали, что обращать внимание на это не стоит, так как состав у белых и коричневых яиц идентичный.

По данным ведомства, в России производится свыше 42 млрд яиц в год, а каждый россиянин в среднем за год съедает около 277 штук, хотя медицинская норма потребления – 270.

«Покупая яйца, мы за относительно небольшие деньги получаем порцию незаменимых аминокислот, ценнейшие жиры, а также витамины и микроэлементы», – сказали в Роскачестве.

Ранее ведомство заявляло, что россияне стали внимательнее совершать покупки.