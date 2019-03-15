Россияне стали внимательнее совершать покупки

Жители России стали больше интересоваться товарами, которые приобретают: в частности, граждане стали чаще изучать состав и сроки годности продуктов, сообщили в Роскачестве.

«Постепенно потребители меняются, они начинают интересоваться тем, что они покупают, например, все больше людей начали интересоваться вопросами содержания антибиотиков в продукции, остатков гербицидов и пестицидов», – заявил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что люди обеспокоены и свежестью продуктов. «По данным проведенного в конце года социсследования, 67% покупателей, прежде всего, обращают внимание на срок годности и дату производства», – добавил Протасов. Представитель ведомства также отметил, что покупатели интересуются и натуральностью продуктов.

Глава Роскачества рассказал и о реакции различных компаний на замечания, отметив, что чаще первыми реагируют иностранные производители.

«Бывало так, что в течение суток после того, как мы выявляли нарушения в их продукции, они снимали товар с полок, проводили отзывные кампании. Такую же работу я могу отметить со стороны многих российских производителей. Не только пищевой продукции - так было, например, у производителей школьной формы и алюминиевых дисков», – рассказал он.

Максим Протасов также отметил, что согласно статистике среди производителей, которых Роскачество в 2018 году уведомляло об обнаружении нарушений в их продукции, 27% сообщили о проведенных работах по исправлению ситуации.

«А это не всегда означает поменять упаковку – часто это означает проведение технологических работ, переоборудование производства, смену рецептуры. Это достаточно высокий процент», – дополнил Протасов.

Ранее в Роскачестве рассказали о проблемах с хлебом.