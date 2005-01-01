Солист Большого театра Лантратов серьезно пострадал во время спектакля

Артист балета, солист Большого театра Владислав Лантратов пострадал во время спектакля, получив травму ноги, сообщают в соцсетях.

Сейчас врачи оказывают ему экстренную помощь, пишет Telegram-канал Mash.

«Впервые увидел травму во время балета. Лантратов не смог продолжить во втором действии премьеры «Зимней Сказки» в Большом театре. Вынужденный антракт и ждем, видимо, замены и повторного старта со второго действия», – написал журналист Василий Конов в Twitter.

Журналист Констатин Ремчуков в Twitter отмечает, что после травмы Лантратова был объявлен антракт, а спектакль прервали.