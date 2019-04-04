Появились данные о неспособности американского космического корабля долететь до Луны

Космический корабль Orion не сможет долететь до Луны, рассказал специалист, участвующий в проекте международной окололунной станции Gateway.

В нынешней конфигурации Orion не имеет достаточного количества ракетного топлива, чтобы подойти достаточно близко к Луне, чтобы высадить астронавтов на ее поверхность, сообщает Popular Mechanics.

По словам неназванного специалиста, Orion, в отличие от своего предшественника Apollo, был разработан для маневрирования намного дальше от Луны, где его гравитационное притяжение слабее и требует меньшего количества топлива для противодействия. Решением может стать космический буксир, который переправит спускаемый аппарат с высокой орбиты на более низкую. Отмечается, что на перепроектирование Orion могут потребоваться годы.

В марте при наземных испытаниях обнаружились проблемы американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing, который должен быт запущен к Международной космической станции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил подстраховать американских партнеров в случае задержки испытаний пилотируемых кораблей США.

Осенью прошлого года Роскосмос подтвердил свое участие в проекте Gateway.