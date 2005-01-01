Рогозин предложил подстраховать НАСА российскими пилотируемыми кораблями

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что Россия готова подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их пилотируемых кораблей.

«Согласны с предложением НАСА в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС», – написал Рогозин в своем Twitter.

Ранее из бюджетного запроса НАСА на 2020 финансовый год стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено приобрести два места на российских кораблях «Союз» для отправки своих астронавтов к МКС осенью 2019 года и весной 2020 года.

При этом в НАСА рассчитывают на возможность отправки астронавтов на МКС с использованием американских космических кораблей, а покупка у Роскосмоса дополнительных мест дает определенные гарантии.

«Прошлый опыт указывает на трудности, связанные с выполнением первых полетов в установленные сроки на заключительном этапе разработки. Как правило, проблемы обнаруживаются во время испытательных полетов», – говорится в бюджетном запросе НАСА.