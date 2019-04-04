Московский ТЦ затопило из гигантского аквариума

В московском ТЦ «Океания» треснул огромный аквариум, здание затопило.

Информации о причинах ЧП пока нет. Данные о пострадавших и возможном ущербе не поступали, передает «Комсомольская правда».

В соцсетях появляются видео затопления, снятые очевидцами.

Публикация от СЗАО (@szaokrug) 4 Апр 2019 в 2:09 PDT

«Большой аквариум высотой 24 метра и объемом более миллиона литров – главная особенность нашего торгового центра. Здесь для всех посетителей «Океании» проходят увлекательные экскурсии о загадочных и прекрасных жителях аквариума, большую часть которых составляют обитатели Красного моря, Индийского и Тихого океанов», – говорится в описании аквариума на сайте ТЦ.