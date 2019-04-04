Турнир по борьбе в Чечне закончился массовой дракой

В одной из спортивных школ Курчалоевского района Чеченской Республики произошла массовая драка болельщиков после турнира по вольной борьбе, видео инцидента появилось в социальных сетях.

В соревновании принимали участие десятки спортсменов, сообщает телеканал «360».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как один из поединков перерос в массовую драку.

Интернет-пользователи осудили поведение борцов, а также выразили надежду, что в результате потасовки никто не пострадал.

Инцидентом сейчас занимаются правоохранители.