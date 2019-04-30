Шарапова рассказала, что ощущает при возвращении в Россию

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что чувствует при возвращении на родину.

«Когда возвращаюсь в Россию из долгой поездки, пробую мясо, пельмени или блины – это так забавно. Я могу съесть столько и того, и другого. Когда возвращаюсь домой, ощущаю себя по-настоящему русской», – передает Russia Today слова спортсменки со ссылкой на Tennis World USA.

Шарапова также отметила, что ей удалось адаптироваться к заграничной культуре.

«Я адаптировалась к культуре США за все эти годы, нашла здесь невероятных друзей», – сказала теннисистка.

Ранее Шарапова снялась в фильме «Восемь подруг Оушена», являющимся продолжением трилогии о «друзьях Оушена».