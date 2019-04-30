Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, стороны обсудили в том числе ситуацию в Ливии, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вечером провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры, помимо двусторонней повестки, также обсудили ситуацию в Ливии», – передает ТАСС сообщение канцелярии.

Отмечается, что Эрдоган в разговоре сообщил, что Турция «поддерживает мир и стабильность в Ливии».

«Президенты также договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для урегулирования кризиса в Сирии», – отмечается в коммюнике.

Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем. Турецкий лидер пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы «остановить заговор против ливийского народа».

В начале прошлой недели стало известно, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи. Первый этап стартовал 4 апреля.