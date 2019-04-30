Беглов вручил ключи от новых квартир блокадникам, ветеранам и узникам концлагерей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил документы и ключи от новых квартир 22 жителям блокадного Ленинграда, шестерым узникам концентрационных лагерей и двум участникам Великой Отечественной войны.

30 апреля в Смольном жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. Документы на квартиры 30 новым владельцам передал Беглов, сообщают «Невские новости».

«До конца года мы обеспечим жильем еще 19 ветеранов войны. Еще 68 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей стоят на учете. Правительство выделило 30 млн рублей, чтобы все нуждающиеся получили квартиры», – отметил Беглов.

С начала действия указа президента России «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» жилищные условия улучшили 12 тыс. 323 участника боевых действий. Еще 19 ветеранов были приняты на учет с начала года.

В рамках исполнения президентского указа планируется обеспечить жильем тех, кто, будучи ребенком, прошел фашистские концлагеря и гетто. По состоянию на 1 апреля на учете состоят 68 семей.

Во вторник документы на квартиры получили 24 ветерана и шесть бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Дома, в которых теперь будут проживать петербуржцы, расположены в Приморском и Красногвардейском районах Петербурга.

Среди петербуржцев, ставших хозяевами новой жилплощади, 22 награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», двое являются участниками Великой Отечественной войны и шестеро, как сообщалось выше, бывшие узники концлагерей.