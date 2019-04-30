В США запретили закупать магниты и вольфрам в России, Иране и КНДР

Министерство обороны США ввело временный запрет на покупку некоторых видов магнитов и вольфрамового порошка и сплавов в России, Иране, КНДР и Китае.

Ведомство объяснило запрет соображениями обеспечения национальной безопасности, передает ТАСС.

«Цель этого постановления – запретить приобретение чувствительных (с точки зрения национальной безопасности) ресурсов, в том числе самарий-кобальтовых магнитов, неодим-железо-боровых магнитов, вольфрамового порошка, тяжелых вольфрамовых сплавов или каких-либо конечных продуктов или полуфабрикатов, содержащих тяжелые вольфрамовые сплавы, в Северной Корее, Китае, России и Иране», – говорится в федеральном реестре правительства США.

Отмечается, что запрещенные материалы «играют ключевую роль в обеспечении национальной обороны».

«Вольфрам и различные тяжелые вольфрамовые сплавы имеют широкое военное применение, поскольку тяжелые вольфрамовые сплавы могут выдерживать высокие температуры без деформации, а также не подвержены воздушной эрозии при комнатной температуре», – говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.