Белый дом заявил о желании мирной смены власти в Венесуэле

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле и продолжает следить за ситуацией.

«Мы очень пристально следим за ситуацией там. Мы хотим мирного перехода (власти)», – передает ее слова РИА «Новости».

Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота, которую устроила небольшая группа лояльных оппозиции военных. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных вместе со своими семьями выходить на улицы для борьбы против нынешних властей Венесуэлы.

На улицах Каракаса слышна стрельба.

При этом президент Венесуэлы заявил, что все военное руководство Венесуэлы верно легитимным властям страны, заявил президент республики Николас Мадуро.