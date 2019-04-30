Осквернен памятник воинам-танкистам в Саратове

Полиция Саратова начала доследственную проверку по факту осквернения памятника воинам-танкистам, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Саратов» опубликовали сообщение о том, что неизвестные разрисовали красной краской памятник воинам-танкистам.

Отмечается, что вандалы якобы были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Кроме того, уже удалось найти свидетелей.

«Проводим проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к этому (инциденту)», – сказали в УМВД РИА «Новости».

Напомним, ранее в Польше уже были осквернены памятник красноармейцам и кладбище советских воинов. Подобные инциденты случались и в других странах. Так, в Чехии вандалы исписали памятник маршалу Коневу, а в Австрии монумент советским воинам облили краской.