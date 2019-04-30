Названа дата первого пуска с Восточного в 2019 году

Первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

При этом на сайте уточняется, что дата старта может быть изменена.

«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный запланирован на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», – говорится в сообщении.

В марте Роскосмос рассказал, что сейчас в составе российской орбитальной группировки работают три спутника гидрометеорологического назначения – два низкоорбитальных («Метеор-М» № 1 и 2) и один геостационарный («Электро-Л» № 2). В 2019 году планируется запуск спутников «Метеор-М» № 2.2 и «Электро-Л» № 3.

Ранее сообщалось, что список пусков с Восточного на 2019 год оказался очень коротким.

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