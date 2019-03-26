В Росгидромете рассказали о зависимости от иностранных спутников

В Росгидромете заявили, что получают около 94% метеорологической информации с иностранных космических аппаратов.

«В основном мы получаем метеоинформацию с зарубежных спутников... Максимум 5-6% информации (поступает) с российских космических аппаратов, все остальное – с иностранных», – заявил руководитель Росгидромет Максим Яковенко в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что для работы Росгидромета используется от 28 до 35 иностранных спутников. Метеоданные с них ведомство получает на основе положений Конвенции Всемирной метеорологической организации, соглашений с Европейской организацией спутниковой метеорологии EUMETSAT, Европейским космическим агентством и с северо-американскими, китайскими, корейскими, японскими и индийскими ведомствами.

Сейчас в составе российской орбитальной группировки работают три спутника гидрометеорологического назначения – два низкоорбитальных («Метеор-М» № 1 и 2) и один геостационарный («Электро-Л» № 2).

В 2019 году планируется запуск спутников «Метеор-М» № 2-2 и «Электро-Л» № 3.

Яковенко также рассказал и о возможностях геофизических ракет: «У нас имеются геофизические ракеты двух классов. Одна ракета позволяет выводить полезную нагрузку на околоземную орбиту высотой 120 километров, другая более тяжелая ракета – на орбиту высотой 300 километров. При этом масса полезной нагрузки составляет от 5 до 15 килограммов. Нам таких параметров достаточно».

При этом глава Росгидромета пояснил использование микроспутников в некоторых странах при дистанционном зондировании Земли.

«Это спутники, летающие на низких орбитах, живущие недолго – полгода-год, но дешевые и выполняющие свои функции. На самом деле этот передовой опыт уже довольно давно опробован. К примеру, японцы для прогнозирования опасных погодных явлений запустили уже около восьми микроспутников и все время их обновляют. По этому же пути идут корейцы», – добавил руководитель Росгидромета.

Ранее глава Росгидромета сообщал, как климат влияет на экономику.