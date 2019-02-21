Росгидромет сообщил о влиянии климата на экономику

Экономику России необходимо адаптировать к климатическим изменениям, считает руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко.

«Климат меняется, и все модели, которые создавались на основе прошлых десятилетий и столетий, уже необходимо корректировать. Тема климата из политической становится экономической – необходимо начинать адаптацию экономики к климатическим изменениям», – цитирует Яковенко РИА «Новости».

Он отметил, что основой адаптации может стать мониторинг климата, который проводит Росгидромет.

«Климатические исследования – это то направление, которое выходит на первые роли», – сказал руководитель ведомства.

Яковенко также отметил растущую роль Росгидромета в авиации.

«По решению правительства Росгидромет фактически должен стать естественным монополистом по метеообеспечению авиации. За 2018 год из 17 независимых авиационных подразделений 15 вошли в структуру Росгидромета, в ближайшие годы два оставшихся тоже присоединятся», – сообщил он.

Яковенко напомнил, что в 2018 году ведомство обслужило более 1,1 млн вылетов самолетов с оправдываемостью прогноза в 94%. 97% летных экипажей были удовлетворены прогнозами Росгидромета, уточнил он.