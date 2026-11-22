Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на предложение Дании приостановить выдачу виз россиянам

Политолог Трухачев: Прекращение Евросоюзом полной выдачи виз россиянам было бы объявлением войны

Tекст: Андрей Резчиков

«Инициативу Дании по новым визовым ограничениям для россиян не стоит недооценивать. Это не Прибалтика. Дания – богатая страна, закрывающая России выход из Балтийского моря, страна с немалыми материальными ресурсами и влиянием в ЕС и других международных организациях», – отметил политолог Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Сегодня премьер Дании Метте Фредериксен, по словам эксперта, самый влиятельный левый политик в Европе и уже входит в тройку по влиянию в ЕС наряду с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Фредериксен взяла на себя роль лидера ястребов, и это куда серьезнее, чем прибалты или поляки: опытный политик, идет на третий срок, пользуется авторитетом», – рассказал эксперт.

Кроме того, по количеству тех, кто относится к России плохо, Дания занимает первое место в мире – 86% датчан говорят о своем плохом отношении к России.

«Так что предложение Дании неудивительно. Скорее всего, в такой жесткой форме его не примут. Страны Южной Европы будут против, но какие-то дополнительные ограничения введут. Если Дания, а не Прибалтика, что-то предлагает, полностью это не отвергают: это страна-донор, в расчете на одного жителя богаче Германии, у нее все хорошо с деньгами, есть собственная нефть и газ, а чего не хватает, докупает у родственной Норвегии», – добавил спикер.

Если решение выносится на уровень послов ЕС 23 ноября и может войти в 22-й пакет санкций или новую Стратегию безопасности ЕС, то рассчитывать на блокировку со стороны Венгрии или Словакии не стоит.

«Фредериксен вызовет премьер-министра Словакии Роберта Фицо и скажет: «Мы тебе уже 13 млрд не дали, еще не дадим». Болгария при Румене Радеве тоже не будет сопротивляться. Дания влиятельнее. Система работает так: вносят 120% желаемого, потом идут навстречу – минус 10% Фицо, еще минус 10%, принимают 90%. Но если это внесут не в пакет санкций, а в стратегический документ, это очень плохо. Евросоюз построен на бумагах, и если это попадет в стратегическую бумагу, это фактически состояние войны с Россией. Мы должны исходить из логики военного времени. Прекращение полной выдачи виз – это объявление войны», – считает собеседник.

Экономические аргументы здесь вторичны, подчеркивает Трухачев. «Это не про деньги – это про идеологию. Россия воспринимается как идеологический противник, причем мы внешне не отличаемся от европейцев, что делает нас еще более «исключительным врагом». Дания может себе это позволить, потому что товарооборот с Россией был маленьким и зависимость от наших ресурсов тоже маленькая. Экономически это будет плохо, но они последние годы занимаются экономическим самострелом, и для них идеология важнее. Запаса прочности пока хватает. Воюют с нами всерьез: Дания – абсолютный лидер по вооружению Украины на душу населения, далее идут Норвегия, Швеция и Финляндия. Мы вообще недооцениваем североевропейскую скандинавскую русофобию – она порой сильнее польской и прибалтийской», – рассуждает политолог.

Даже если формального запрета по всему ЕС не будет, давление Дании приведет к фактическому закрытию границ. Страны Южной Европы, чтобы не ссориться с Брюсселем и северными соседями, негласно сократят квоты на визы или усложнят проверки для граждан РФ, полагает эксперт. «Они усложнят или затянут процедуру рассмотрения – хотя и так уже затягивать некуда. Особенно забавно, что граждане Афганистана, Сомали и Судана могут разъезжать по Европе спокойно. Видимо, это русские устраивают поножовщину, в том числе в Дании», – резюмировал Трухачев.

В субботу стало известно о предложении Дании странам Европейского союза ввести новые ограничения на въезд для россиян в Шенгенскую зону, включая приостановку выдачи туристических виз и отказ от признания небиометрических паспортов (сейчас этот запрет действует только в отдельных странах, включая саму Данию, Германию и Эстонию).

В тех случаях, когда виза все же выдается (например, по гуманитарным причинам), предлагается чаще использовать визы с ограниченным территориальным действием (только для въезда в выдавшую страну без права перемещения по всему Шенгену), а также ужесточить запрет на въезд для действующих и бывших участников боевых действий.

В письме, разосланном по дипломатическим каналам накануне вечером, содержится призыв к принятию «конкретных действий» против России. Дания планирует представить свои инициативы на встрече послов ЕС в Брюсселе 23 ноября.

Об инициативе стало известно после того, как власти Дании обвинили российские спецслужбы в подготовке покушения на американо-украинского рэпера и блогера Киевстонера перед его концертом под Копенгагеном в сентябре этого года, а также объявили о высылке российского военного атташе. Посольство России в Копенгагене назвало обвинения бездоказательными.

Предложение Дании появилось в ходе подготовки 22-го пакета санкций ЕС и новой Европейской стратегии безопасности, в рамках которых Еврокомиссия обсуждает ужесточение визового режима для россиян с начала 2027 года. В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что подобные меры продвигают «северные страны и государства Балтии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о планах сократить количество выдаваемых россиянам виз для несрочных поездок. В прошлом месяце министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер сообщил о подготовке Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи туристических виз россиянам.

Согласно последним годовым данным Еврокомиссии (за 2025 год) и оценкам АТОР за 2026 год, около 70-75% всех шенгенских виз россиянам выдают три страны – Италия, Франция и Испания.

Всего в 2025 году россияне подали 679,4 тыс. заявлений на шенгенские визы (пятое место в мире после Китая, Турции, Индии и Марокко) и получили около 619-630 тыс. виз (на 10-14% больше, чем годом ранее). Средний процент отказов снизился до 6,3-6,4%.