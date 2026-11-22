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Климатические модели годами завышали эффективность улавливания углерода
ProPublica: Климатические модели игнорировали провалы технологии улавливания CO2
Журналисты-расследователи ProPublica выяснили, что ведущие климатические модели, на которых строится мировая политика по борьбе с потеплением, десятилетиями опираются на необоснованно оптимистичные допущения об улавливании и хранении углерода.
Технология улавливания и хранения углерода (CCS) предполагает перехват углекислого газа и закачку его на глубину тысяч футов под землю. За три десятилетия развития в мире было построено лишь 12 крупных проектов геологического хранения, причём не менее семи из них не достигли заявленных показателей или потерпели неудачу. В прошлом году человечество закачало под землю меньше CO2, чем одна крупная электростанция выбрасывает за год, пишет ProPublica.
Расследование выявило несколько ключевых просчётов трёх наиболее влиятельных климатических моделей – нидерландской, немецкой и австрийской. Модели закладывают эффективность улавливания до 92%, тогда как реальные показатели значительно ниже. Руководитель австрийской модели Кейван Риахи настаивает, что улавливание концентрированного CO2 из промышленных выбросов «не является высокими технологиями и делается очень легко». Немецкая модель под руководством Джессики Штрефлер – единственная, которая предусматривала какой-либо предел объёма закачиваемого в землю газа, однако и она строилась на «экспертных интервью» с представителями отрасли при отсутствии надёжных данных.
Руководитель нидерландской модели Детлеф ван Вюрен признал, что его модель не учитывает риск утечки хранимого CO2, – на прямой вопрос об этом он ответил одним словом: «Нет». Между тем расследование зафиксировало утечки на двух крупных объектах, одна из них достигла поверхности. Допущение о практически неограниченной ёмкости земных недр восходит к докладу ООН 2005 года, написанному по заказу Саудовской Аравии и союзных ей нефтедобывающих государств; соавторами выступили специалисты Saudi Aramco, Chevron и Shell. Статья в журнале Nature, опубликованная в прошлом году, предупредила: реальный потенциал хранения может оказаться куда меньше, а при масштабах, которые рисуют модели, Земля может исчерпать пригодное пространство уже в начале следующего века.
«Вы можете процитировать меня: я считаю удаление углекислого газа более вероятным, чем появление инопланетян», – заявил Риахи в ответ на вопрос журналиста о том, не логичнее ли при нереалистичных допущениях включить в модели и инопланетную помощь. Ван Вюрен сообщил, что его команда работает над пересмотром ряда допущений, однако в целом не видит технических причин исключать CCS из рассматриваемых сценариев, называя это политическим решением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил заявил о возможности снизить прогнозируемое глобальное потепление на полградуса за счёт сокращения выбросов метана и форсированной электрификации. В конце октября страны ОПЕК+ достигли принципиального согласия о сохранении действующих квот на добычу нефти в декабре. В начале сентября человечество признали неспособным удержать глобальное потепление в пределах полутора градусов Цельсия, и ООН указала на необходимость масштабного удаления углекислого газа из атмосферы.