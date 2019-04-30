Минобороны опубликовало эксклюзивные фотографии маршалов Победы

Министерство обороны России опубликовало ранее не публиковавшиеся фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны во время проведения военных парадов.

На сайте представлены фотографии маршалов Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Дмитрия Устинова и других выдающихся полководцев.

Снимки сопровождаются биографическими фактами, воспоминаниями полководцев, пояснениями и комментариями родных и близких военачальников, выдержками из исторических исследований.

«Материалы раздела познакомят интернет-пользователей с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов легендарных полководцев. На них военачальники предстают в торжественной обстановке, либо за несколько минут до начала парадов, а также их репетиций и тренировок», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Минобороны запустило мультимедийный проект о парадах в честь Дня Победы.