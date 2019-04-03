В российском футболе впервые использовали систему видеопомощи VAR

В футбольных турнирах России была впервые применена система видеопомощи арбитрам VAR. Событие произошло во время первого полуфинального матча Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом».

Арбитр матча Алексей Еськов прибег к помощи видеоассистента на 63-й минуте встречи, чтобы оценить эпизод нарушения правил футболистом «Урала» Петрусом Бумалем против игрока «Арсенала» Кантемира Берхамова, сообщает ТАСС.

После просмотра видеповтора Бумаль был удален с поля. Матч в итоге завершился победой хозяев со счетом 1:0.

В конце прошлого года общее собрание клубов Российской премьер-лиги утвердило использование системы VAR в чемпионате России.

VAR была опробована на чемпионате мира по футболу в России летом 2018 года.