В российском футболе утвердили использование системы видеопросмотров

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги утвердило использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России, сообщил глава лиги Сергей Прядкин.

«VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму – в районе 9-10 млн рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам», – передает его слова РИА «Новости».

Прядкин отметил, что было поручено создать рабочую группу по этому вопросу. На общем собрании клубов было обговорено, что будет создан единый центр видео-арбитров в Москве.

«До Рождества рабочая группа должна нам представить отчет на эту тему», – добавил Прядкин.

Система VAR была опробована на чемпионате мира по футболу в России летом этого года. Благодаря системе удалось избежать ряда судейских скандалов.