ФИФА оценила первое использование VAR на ЧМ в России

Международная федерация футбола (ФИФА) высказалась о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), впервые в истории чемпионатов мира применявшейся в России.

В ФИФА отметили, что довольны судейскими решениями, которые были приняты после использования VAR. «Все пошло так, как должно. ФИФА надеется, что так будет продолжаться», – передает ТАСС заявление Федерации.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была опробована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии, а также Кубке конфедераций – 2017 в России.

В субботу футболисты сборной Франции одержали победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в России, прошедшего в Казани. Именно на этом матче впервые в истории чемпионатов мира по футболу была использована система видеопомощи арбитрам – VAR. Позже в тот же день VAR использовали в матче Дания – Перу, завершившемся со счетом 1:0 в пользу датчан.