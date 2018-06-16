Дания обыграла Перу в матче ЧМ по футболу в России

Футболисты сборной Дании обыграли команду Перу в первом матче сборных на групповом этапе чемпионата мира в России. Прошедшая в Саранске встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан.

Единственный мяч на 59-й минуте забил нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен, передает РИА «Новости».

Сборная Перу на 45-й минуте получила право на пенальти после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), но хавбек перуанцев Кристиан Куэва пробил с 11 метров сильно выше ворот.