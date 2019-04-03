В администрации Порошенко объяснились по поводу найма «черного пиарщика»

В администрации президента Петра Порошенко опровергли сведения о том, что глава государства для предвыборной кампании нанял «черного пиарщика» из Грузии Моше Клюгхафта.

Завотделом главного департамента информационной политики администрации украинского президента Владимир Горковенко заявил, что не знает, что делает в Киеве Клюгхафт, передает «Страна.ua».

«Судя по фото, он гуляет с друзьями и пьет вино», – отметил представитель администрации. Он также опроверг сведения о том, что Клюгхафт сделал фото из окна офиса Порошенко и телеканала «Прямой».

«Если взять и вбить это фото в поиск, то можно увидеть, что это ТРЦ «Мандарин». Фото взято из интернета... И ключевое, черные политтехнологи... работают незаметно и тихо. Одним словом, ребята, ну совсем не солидно», – заключил Горковенко.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Рады Сергей Лещенко заявили, что израильский специалист по «черному пиару» Клюгхафт, ранее работавший «на олигарха Иванишвили в Грузии» был нанят Порошенко.

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