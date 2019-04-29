Стало известно о перестановках в руководстве Роскосмоса

Новым исполнительным директором по перспективным программам и науке Роскосмоса станет Александр Блошенко, который ранее был советником гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина; он сменит на этом посту бывшего гендиректора ЦНИИмаш Олега Горшкова, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«В Роскосмосе назначили нового исполнительного директора по перспективным программам и науке, пост занял Александр Блошенко. Соответствующий приказ подписан в пятницу», – передает слова источника ТАСС.

Он не уточнил текущий статус Горшкова.

Между тем в пресс-службе Роскосмоса назначение Блошенко подтвердили.

«Да, это так, приказ вышел 26 апреля», – передает слова Блошенко РИА «Новости».

Олег Горшков, однако, сообщил, что не в курсе ситуации и отказался ее комментировать.

Сейчас в госкорпорации несколько исполнительных директоров: по экономике (Павел Суворов), пилотируемым космическим программам (Сергей Крикалев), финансам (Юрий Поляков) и т. д.

Блошенко родился в 1984 году в Московской области, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук в одном из институтов Российской академии наук. Там проработал 13 лет, в 2017 году стал куратором научно-технической деятельности в секретариате зампреда правительства Дмитрия Рогозина.

В январе вместо Олега Горшкова на пост гендиректора ЦНИИмаша выбрали Станислава Суворова.