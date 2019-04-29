Китайцы начали массово скупать российских кошек и собак

Жители Китая в апреле 2019 года через пункт пропуска «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области (ЕАО) вывезли 80 собак и кошек.

Уточняется, что это в семь раз больше, чем за прошлый квартал, и в 10 раз больше, чем в апреле 2018 года, сообщает Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Такой резкий спрос на российских собак и кошек владельцы связывают с ограничением на ввоз домашних животных в Китай, которое вводится с 1 мая 2019 года.

Ранее в КНР уже запретили городским жителям держать дома больше одной собаки и заводить животных крупных размеров. Поэтому у китайцев спросом пользуются представители небольших пород – французский бульдог и мопс, а для содержания в частном секторе – мастиф и алабай. Также популярны для вывоза и кошки – бамбино, сфинкс, британская, мейн-кун и регдолл.

Ранее сообщалось, что житель Забайкалья пытался вывезти в Китай медвежьи лапы.