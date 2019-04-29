ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.

Сейчас в ведомстве прорабатываются «вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для лиц, которые лишались права управления транспортным средством», рассказал начальник управления ГИБДД России Роман Мишуров «Известиям».

«Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан», – добавил он.

Мишуров уточнил, что ГИБДД намерена исключить возможность получения прав гражданам, состоящим на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах.

Также изменения могут коснуться иностранцев с видом на жительство и россиян, имеющих водительские права другого государства. Эти категории водителей будут обязаны пересдавать экзамен на права в России. ГИБДД уже внесла законопроект в правительство.

Ранее Минтранс предложил изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов». Однако в ГИБДД высказались против данной инициативы.