Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России в разработанных поправках в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» предложило изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов».

Согласно поправкам, которые были опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов, подготовку любителей планируется вывести за рамки законодательства об образовании, передает ТАСС.

Таким образом любителям не нужно будет изучать организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения, что, по мнению Минтранса, избыточно для водителей, которые не планируют профессионально заниматься перевозками пассажиров и грузов. Им, как и прежде, для получения прав нужно будет сдать экзамены в ГИБДД, однако не потребуется знание дополнительных дисциплин.

В то же время подготовка профессионалов, рассчитывающих работать по найму на перевозках грузов или пассажиров, будет осуществляться в рамках действующей системы профессионального обучения, которое они смогут пройти после получения водительского удостоверения. Документ о квалификации будет выдаваться водителям, сдавшим экзамены, сроком на пять лет, а по его истечении потребуется пройти повышение квалификации.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, «указанное разделение позволит установить требование о периодическом повышении квалификации «водителей-профессионалов» без необоснованного увеличения нагрузки на «водителей-любителей».

При этом положения законопроекта не будут распространяться на водителей транспортных средств, которые используются для осуществления деятельности пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб или принадлежат Вооруженным силам России, а также в случае участия транспортного средства в международном движении.

Вступление предложенных нововведений в силу Минтранс предлагает отсрочить на два года «в связи с масштабностью проектируемых изменений».

Напомним, в среду Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.