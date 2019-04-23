ГИБДД выступила против идеи разделить водителей на две категории

В ГИБДД выступили резко против инициативы Минтранса разделить водителей на две категории – «любители» и «профессионалы», заявил первый замглавы ведомства Владимир Швецов.

По его мнению, такое нововведение может сказаться на качестве подготовки водителей, передает РИА «Новости».

«Можно вообще не ходить, не учиться? Что такое любитель? Сейчас люди получают профессиональное образование, они получают документы, что закончили автошколу, что они профессиональные водители. Те же водители, они же профессиональные водители», – указал он.

Ранее Минтранс в разработанных поправках в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» предложил изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов».

Предлагается упростить обучение тех, кто собирается водить машину для себя, и ввести новые спецпрограммы для водителей-профессионалов.

Вступление предложенных нововведений в силу Минтранс предлагает отсрочить на два года «в связи с масштабностью проектируемых изменений».

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин пояснил газете ВЗГЛЯД свою позицию касаемо предложения Минтранса.