Автомобилисты отреагировали на идею разделить водителей на две категории

«Я принципиально не согласен с этой идеей», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов.

Никакой необходимости для такого решения, по мнению Похмелкина, нет. Чтобы управлять грузовым транспортным средством или автобусом, нужна другая категория водительских прав, для получения которой и так предусмотрена более глубокая подготовка, пояснил Похмелкин.

«Я принципиально не согласен с идеей разделить водителей легковых автомобилей на любителей и профессионалов. Почему к одним водителям требований больше, чем другим, если все ездят по одним дорогам?» – недоумевает собеседник.

По мнению Похмелкина, все водители должны находиться в равных условиях и готовить их нужно одинаково.

«Любой водитель, выезжающий на дорогу, должен быть подготовлен ничуть не хуже другого, независимо от того, за деньги он ездит или для собственного удовольствия. Всех надо готовить одинаково и спрашивать со всех одинаково, чтобы они не нарушали правил и не создавали аварийных ситуаций», – уверен собеседник.

Напомним, Министерство транспорта предложило изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов».