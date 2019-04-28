В Кремле заявили о готовности к переговорам о ядерном разоружении

Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению, однако пока ни США, ни Китай, не начинали таких переговоров, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«К новым (договоренностям) мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению», – передает его слова ТАСС.

В пятницу сообщалось о намерении президента США Дональда Трампа предложить Москве и Пекину избавиться от ядерных вооружений.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем США нужен новый договор о ядерном разоружении.