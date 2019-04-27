Германия отреагировала на выход США из договора о торговле оружием

Руководство Германии выразило сожаление в связи с решением США об отказе ратификации Международного договора о торговле оружием, об этом сообщается в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

«Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа отказаться от Международного договора о торговле оружием. Это удар по стремлению международного сообщества лучше регулировать торговлю обычными вооружениями», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Маас подчеркнул, что Соединенные Штаты – самый крупный экспортер обычных вооружений, потому эта страна должна нести особую ответственность «в деле формирования международных стандартов».

«Уже более 130 государств присоединились к Международному договору о торговле оружием со времени его вступления в силу в 2014 году», – напомнил министр.

«Если даже такие успешные примеры международного сотрудничества оказываются все больше под давлением, то мы, европейцы, должны еще решительнее выступать за усиление мультилатеризма. Мы будем и впредь принимать усилия по усилению и универсализации Международного договора о торговле оружием», – добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты заявили, что выходят из Международного договора о торговле оружием, поскольку соглашение не достигло поставленных целей. Это решение также прокомментировали в ООН.