В Мадриде прошла крупнейшая в Европе акция «Бессмертного полка»

Tекст: Дарья Григоренко

По оценке организаторов, по центральным улицам испанской столицы прошли около трех тысяч человек. Шествие стартовало у площади Аточа – рядом с главным вокзалом города – и продолжилось по историческим улицам города, передает РИА «Новости».

Участники держали портреты своих родных – фронтовиков, тружеников тыла и жертв нацизма. Многие пришли с детьми, одетыми в стилизованную военную форму, в колонне звучали песни времен Великой Отечественной войны и современные композиции. Один из участников, Андрей, заявил: «Для меня это один из самых важных дней в году. Моя семья из Белоруссии. Я вырос с историей про войну и знаю, как много она значила и для наших бабушек, и дедушек. Это память, которую мы обязаны нести дальше».

Мероприятие вызвало интерес у жителей и гостей города – многие испанцы и туристы останавливались, чтобы посмотреть на колонну, выражали солидарность и расспрашивали участников о подвигах советских граждан. Полиция обеспечивала безопасность, по данным правоохранительных органов, акция прошла спокойно и без происшествий.

Организаторы подчеркнули, что в этом году маршрут шествия был удлинен, а сама акция стала более торжественной. В маршах приняли участие делегации из Барселоны, Аликанте, Малаги, Бильбао, Памплоны и гости из Португалии.

Напомним, в центре Берлина сотни человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в День Победы у Бранденбургских ворот, несмотря на строгие ограничения властей и усиленные меры безопасности.

Кроме того, в Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.