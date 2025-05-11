Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
Партия Эрдогана назвала выбор Стамбула для переговоров знаком доверия Турции
Стамбул рассматривается как площадка для переговоров России и Украины в связи с доверием к Анкаре и отсутствием у Турции скрытых интересов.
Выбор Стамбула для проведения переговоров между Россией и Украиной доказывает высокий уровень доверия к Турции, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что единственной выгодой для Анкары является достижение и сохранение мира, а у Турции отсутствует скрытая повестка.
В эфире телеканала AHaber Челик отметил: «Для Турции единственная выгода – это установление глобального и регионального мира, а также его сохранение. Помимо этого Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки». По его словам, в то время как другие стороны «опрокидывают стол» переговоров, Турция предоставляет площадку для диалога.
Челик добавил, что Турция воспринимается как справедливый и надежный посредник, а президент страны неоднократно заявлял о готовности Стамбула принять переговоры в любой удобный день, как только стороны будут технически готовы.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.