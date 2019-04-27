Зеленский рассказал о «секте» его имени

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам обращаться в правоохранительные органы, если к ним будут приходить люди якобы от его имени.

«Я хочу вам сказать о новой «секте» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам», – сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, такие аферисты приходят в областные советы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса и говорят, что «мы тут все теперь решаем».

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«Хочу сообщить, никаких «решал» от Зеленского на Украине нет и быть не может. Я никого на это не уполномочивал. Будьте бдительны», – призвал он.

Зеленский призвал обращаться в правоохранительные органы, если кому-то повстречаются такие люди. «Мы можем победить эту гадость только вместе», – добавил избранный президент Украины.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. В пятницу избранный украинский президент отправился в отпуск в Турцию.

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