Крупного украинского бизнесмена задержали в Москве

Украинский бизнесмен Павел Климец, ранее входивший в сотню богатейших людей Украины, задержан в Москве за взятку в особо крупном размере, сообщают СМИ.

По данным источников в силовых структурах, Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, передает «Коммерсант».

Издание сообщает, что в группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.

Визит украинского бизнесмена мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% его активов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил.

Источник утверждает, что в последнее время предпринимателю неоднократно приходили предложения переписать, либо по очень низкой цене продать часть своего бизнеса.



Отмечается, что ранее Климец входил в сотню богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам 2018 года его состояние составило только 99 млн долларов. Одним из его основных активов является группа компаний OLYMP, ему же принадлежат строительная компания «Атлант» и ликероводочный завод Prime.

Бои в Донбассе нанесли серьезный удар по его бизнес-интересам. Климец является уроженцем Донецка, где получил высшее образование, работал в «Донецкшахтопроходке», а после занялся бизнесом.

Он перебрался в Киев в 2006 году, когда был избран депутатом Верховной рады, где занимался вопросами регулирования рынка алкоголя и табака.

Структуры Павла Климца считались одними из крупнейших производителей спиртного на Украине, однако его самого не раз обвиняли в выпуске поддельного алкоголя.